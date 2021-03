Gb annuncia corsia preferenziale per vaccini anti-varianti

(ANSA) - LONDRA, 04 MAR - Corsia preferenziale garantita, nel Regno Unito, per l'approvazione degli aggiornamenti dei vaccini anti Covid tarati in modo più specifico sulle nuove varianti più temute del virus che i diversi fornitori si sono impegnati a cercare di sviluppare nei prossimi mesi. Lo ha annunciato oggi l'authority di regolazione britannica sui farmaci (Mhra) nell'ambito di una strategia condivisa con altri quattro Paesi e di un accordo di cooperazione già in vigore con le istituzioni indipendenti omologhe di Australia, Canada, Singapore e Svizzera. L'approccio, riferisce il Guardian, sarà analogo a quello giù utilizzato dalla Mhra per la valutazione della versione originale dei vaccini approvati finora: valutazione condotta a mano a mano che i dati sui trial dei diversi antidoti arrivavano sul tavolo della commissione medico-scientifica britannica preposta, e non a sperimentazione conclusa secondo la procedura standard seguita invece dall'agenzia del farmaco dell'Ue (Ema) o in parte dell'Aifa americana. Si tratta di un metodo che ha consentito di "ridurre significativamente i tempi" senza tuttavia pregiudicare in alcun modo la serietà dei controlli, rivendicano gli esperti di Londra: la cui scommessa ha suscitato qualche critica nel mondo, ma ha consentito al Regno e al governo di Boris Johnson di far partire la campagna di vaccinazioni di massa (giunta ora sull'isola a circa 22 milioni somministrate) in netto anticipo su tutti gli altri Paesi occidentali; fino a essere poi sposata da Canberra, Ottawa, Singapore e Berna. (ANSA).