Navalny: Mosca, risposta sanzioni Usa anche non simmetrica

(ANSA) - MOSCA, 03 MAR - La Russia risponderà alle nuove sanzioni Usa per il caso Navalny "in base al principio di reciprocità", ma la reazione "non sarà necessariamente simmetrica": lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ripresa dall'agenzia Interfax.(ANSA).