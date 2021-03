Gb: Camilla, principe Filippo soffre ma leggermente meglio

(ANSA) - LONDRA, 03 MAR - Le condizioni del 99 principe consorte Filippo, ricoverato da ormai oltre 2 settimane, sono "leggermente migliorate", anche se il duca di Edimburgo "a tratti soffre". Lo ha detto la duchessa di Cornovaglia, Camilla, moglie dell'erede al trono Carlo, primogenito dello stesso Filippo e della regina Elisabetta, interpellata dai giornalisti a margine di una visita a un centro vaccinale anti Covid alla periferia di Londra.

"Teniamo le dita incrociate", ha aggiunto Camilla, con cauto ottimismo.

Il duca di Edimburgo, il cui 100esimo compleanno è in calendario il 10 giugno prossimo, è stato inizialmente ricoverato in un'ala privata del Kind Edward VII's Hospital di Londra in seguito a una non meglio precisata "infezione", non legata comunque al Covid secondo Buckingham Palace; ed è stato poi trasferito due giorni fa nel più attrezzato St Bartholomew, centro di eccellenza per la patologie cardiovascolari, per essere sottoposto a controlli al cuore legati a una sua "condizione preesistente". (ANSA).