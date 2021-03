Covid: test a scuola, la Francia recluta 1.700 studenti

(ANSA) - PARIGI, 02 MAR - Il ministro francese dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, ha annunciato oggi la chiamata di 1.700 studenti per aiutare il personale medico ed effettuare i test salivari nelle scuole. "Recluteremo 1.700 mediatori, che saranno studenti di medicina, farmacia o in altri settori, per aiutare il personale mobilitato alla realizzazione di questi test", ha dichiarato il ministro ai microfoni di France Inter, precisando che questi studenti saranno "pagati".

Obiettivo? Contribuire alla realizzazione dei test rapidi, "di qui alla fine del mese di giugno", ha precisato, ribadendo che questi verranno realizzati dal "personale sanitario" e non dagli insegnanti. Il ministro ritiene che la Francia abbia i mezzi logistici necessari per raggiungere intorno a metà marzo l'obiettivo di 300.000 test a settimana per l'insieme della Francia. (ANSA).