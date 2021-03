Harry parla di Diana, 'temevo che la storia si ripetesse'

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo l'un l'altra". Lo dice il principe Harry, in un'intervista con Oprah Winfrey assieme alla moglie Meghan Markle, parlando della madre Diana e del processo che l'ha portata a fare un passo indietro dalla famiglia reale britannica. "Io sono felice e mi sento sollevato di poter essere qui a parlare con mia moglie al mio fianco", dice il duca di Sussex negli estratti dell'intervista che la rete americana Cbs ha mandato in onda per pubblicizzare l'evento del 7 marzo. Nelle clip di pochi secondi Meghan non interviene ma si sentono le domande 'pesanti' di Oprah alle quali presumibilmente risponderà nel corso del programma come ad esempio se "sia rimasta in silenzio o sia stata silenziata" o se ci sia stata un "punto di rottura".

"La mia più grande preoccupazione era che la storia potesse ripetersi", confessa ancora il secondogenito di Carlo e Diana parlando della madre. Nella clip di 30 secondi andata in onda egli Usa ieri sera, Harry e la moglie sono seduti all'aperto, in un giardino, di fronte alla popolare conduttrice. Meghan, incinta del secondo figlio, indossa un lungo abito nero a maniche lunghe, Harry camicia bianca e abito grigio chiaro, senza cravatta. (ANSA).