Covid: Gb, su passaporto vaccinale ci coordineremo con Ue

(ANSA) - LONDRA, 01 MAR - L'ipotesi di un passaporto vaccinale destinato a facilitare certe attività per chi sia già immunizzato dal Covid resta al momento sul tavolo del governo britannico di Boris Johnson solo come una possibilità da valutare e sarà oggetto di discussioni coordinate con l'Ue prima di qualunque decisione. Lo ha precisato oggi un portavoce di Downing Street ai giornalisti.

"Stiamo approfondendo la questione", ha ripetuto il portavoce dopo la recentissima apertura di un cauto spiraglio da parte di Johnson, il cui governo aveva inizialmente mostrato scetticismo su un'ipotesi poco in linea con la tradizione liberale del Regno. (ANSA).