Russia: sondaggio, 48% dei russi vuole Putin oltre il 2024

(ANSA) - MOSCA, 27 FEB - La metà circa dei russi (48%) vorrebbe vedere Vladimir Putin come presidente della Russia dopo il 2024. Il 41% invece non lo vorrebbe. È quanto emerge da un sondaggio del centro demoscopico indipendente Levada Center, sottolineando che il cambiamento dei dati, rispetto all'analisi dell'anno scorso, è avvenuto "entro il margine di errore statistico": nel 2020 infatti il 46% sosteneva un altro mandato, il 40% no.

Tra i giovani (18-24 anni), invece, più della metà (57%) non vorrebbe vedere Putin come presidente dopo il 2024 (ma il 31% sì).

Tra le ragioni più frequenti per cui si vorrebbe vedere Putin alla presidenza dopo il 2024 ci sono "il riconoscimento dei suoi servizi al Paese (30%), il riconoscimento del merito personale (25%) e la buona politica estera (19%)".

Più della metà (53%) di coloro che "non vogliono" Putin al Cremlino dopo il 2024 intendono votare per un altro candidato alle elezioni. Un altro 30% non ha intenzione di recarsi alle urne. Il 7% è in vena di azioni di protesta, e il 5% lascerà il Paese. (ANSA).