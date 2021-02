Gorbaciov, Putin e Biden s'incontrino e parlino di disarmo

(ANSA) - MOSCA, 27 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden devono concordare un incontro per discutere di disarmo e sicurezza internazionale. Lo ha detto l'ex presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov. "Credo che i presidenti debbano certamente incontrarsi. La mia esperienza delle relazioni con Ronald Regan dimostra che era estremamente conservatore prima dei nostri colloqui, ma è diventato un partecipante molto attivo nel processo di negoziazione dopo aver capito la questione", ha detto Gorbaciov a Interfax.

"L'esperienza indica che gli incontri e gli accordi sono un must e la cosa più importante è evitare di essere ostinati l'uno con l'altro", ha aggiunto. "È chiaro dopo tutto che una guerra nucleare deve essere evitata. Poiché è impossibile evitare questo problema da soli e non può essere risolto unilateralmente, devono incontrarsi e tutti dovrebbero essere preoccupati per questa situazione", ha sottolineato Gorbaciov.

La Russia e gli Stati Uniti "hanno una grande esperienza nel rispondere alla domanda su dove e come dobbiamo andare", ha precisato. "Si deve capire, usando l'esperienza del passato, che se prevale il desiderio di raggiungere il disarmo e rafforzare la sicurezza, molte cose possono essere raggiunte", ha concluso Gorbaciov. (ANSA).