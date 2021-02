Spagna: jet privati, Juan Carlos paga 4,4 milioni al fisco

(ANSA) - MADRID, 26 FEB - L'ex re di Spagna Juan Carlos, in esilio ad Abu Dhabi e preso di mira da diverse inchieste giudiziarie, ha pagato quasi 4,4 milioni di euro al fisco spagnolo per regolarizzare la sua posizione. Lo ha annunciato oggi il suo avvocato in un comunicato.

La cifra è volta a saldare il costo di voli a bordo di jet privati ;;di cui aveva beneficiato l'ex monarca e che erano stati pagati da una fondazione con sede in Liechtenstein appartenente a un suo lontano cugino. (ANSA).