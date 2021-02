Navalny: Mosca conferma, trasferito in una colonia penale

(ANSA-AFP) - MOSCA, 26 FEB - L'oppositore russo Alexei Navalny è stato trasferito in una colonia penale. Lo ha detto il capo dei servizi carcerari russo dopo che ieri uno dei suoi avvocati, Olga Mikhailova, aveva denunciato il trasferimento dalla prigione di Mosca e suggerito che poteva essere stato portato in una colonia penale per scontare la pena a due anni e mezzo di reclusione. (ANSA-AFP).