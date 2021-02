Depardieu, stupro? 'Sono innocente, non ho nulla da temere'

(ANSA) - PARIGI, 25 FEB - "Sono innocente e non ho nulla da temere": lo afferma Gérard Depardieu in un'intervista alla stampa francese, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell'estate 2018 ai danni di una giovane attrice e che lui ha sempre negato. (ANSA).