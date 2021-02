Covid: Spagna, esteso stop arrivi da Gb,Brasile e Sud Africa

(ANSA-AFP) - ROMA, 23 FEB - Il governo spagnolo ha annunciato che le restrizioni sui voli da Regno Unito, Brasile e Sud Africa sono state estese fino al 16 marzo, per i timori legati alle varianti del coronavirus.

Come altri Paesi, la Spagna ha sospeso gli arrivi di passeggeri dal Regno Unito alla fine di dicembre, ad eccezione di spagnoli e stranieri residenti, a causa della diffusione della pericolosa variante britannica.

Ai primi di febbraio il governo ha annunciato una ulteriore limitazione degli arrivi, questa volta da Brasile e Sud Africa, con l'eccezione dei residenti e dei passeggeri in transito che non possono lasciare l'aeroporto e non possono rimanere per più di 24 ore.

Anche la Spagna, uno dei paesi europei più colpiti dalla pandemia con quasi 68.000 morti e più di tre milioni di contagi, ha imposto a tutte le persone in arrivo una quarantena da sette a dieci giorni. (ANSA-AFP).