Caso Caruana: sicario pentito condannato a 15 anni

(ANSA) - LA VALLETTA, 23 FEB - Il sicario reo confesso dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, Vince Muscat, dopo essersi dichiarato colpevole in aula è stato condannato a 15 anni di detenzione. Lo riportano i media maltesi mentre è l'udienza è ancora in corso nel Tribunale della Valletta. Prima di emettere la sentenza, la giudice Edwina Grima ha chiesto a Muscat se intendesse ripensare la dichiarazione di colpevolezza.

L'uomo, cha ha cominciato a collaborare con la giustizia nella primavera 2019, ha confermato: "Non ce n'è bisogno". (ANSA).