Ministro Gb, vaccinati un adulto su tre

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Un adulto su tre in Gran Bretagna è stato vaccinato contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, alla Bbc.

"E' una bellissima notizia. Siamo fiduciosi che il vaccino funzioni sia con il vecchio ceppo del Covid sia con la variante cosiddetta "del Kent" che oggi è la prima fonte di contagio in questo Paese", ha detto precisando di non avere certezza invece sull'efficacia contro la variante sudafricana. (ANSA).