Vaccini: Ue raddoppia a 1 miliardo di euro sostegno a Oms

L'Ue raddoppia il finanziamento a Covax, l'iniziativa dell'Oms per garantire l'accesso al vaccino anti-Covid ai Paesi a basso reddito in tutto il mondo, portandolo a un miliardo di euro. E' quanto si apprende da fonti Ue. L'annuncio verrà fatto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel pomeriggio in occasione della riunione dei leader del G7.