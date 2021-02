Paesino francese dichiara guerra a Musk, niente antenne

(ANSA) - PARIGI, 19 FEB - Saint-Senier-de-Beuvron, paesino di 350 anime in Normandia, ha detto no a Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo. Il villaggio, in piena campagna e normalmente connesso a Internet, ha rifiutato che fossero impiantate su un terreno comunale antenne che fanno parte del progetto di Musk per una connessione internet mondiale via satellite.

Per principio di precauzione, il consiglio municipale di Saint-Senier ha detto no per motivi "sanitari" al progetto della società di Musk Space X, che voleva installare le antenne su un terreno agricolo di 3 ettari (in vendita) nove cupole e antenne alte 3 metri per fornire Internet attraverso satelliti privati che il miliardario sta mandando in orbita. Il progetto Starlink era stato approvato dall'agenzia nazionale delle frequenze in quanto "non presenta rischi per la popolazione".

