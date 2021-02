Germania: governo ricorda strage Hanau, un anno fa 9 vittime

(ANSA) - BERLINO, 19 FEB - La Germania ricorda oggi le vittime dell'attentato di Hanau, avvenuto un anno fa, nella cittadina dell'Assia in cui furono uccise nove persone in un attentato di matrice razzista e xenofoba. In serata il presidente Frank-Walter Steinmeier sarà sul posto. "Il razzismo è un veleno. L'odio è un veleno", ha affermato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, richiamando le parole della cancelliera pronunciate nell'ultimo podcast pubblicato nel weekend, dedicato proprio a questo anniversario. Il governo è impegnato "con tutta la determinazione possibile contro questi fenomeni".

Anche il portavoce del ministero dell'Interno ha sottolineato che per Horst Seehofer, "il terrorismo di destra estrema è la maggiore minaccia per la democrazia tedesca". E combattere gli estremisti ha "priorità assoluta". Il portavoce ha anche ricordato un nuovo pacchetto di legge, che contiene 39 misure contro la destra estrema, elaborato dal ministero. (ANSA).