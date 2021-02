Bielorussia: due giornaliste condannata a due anni carcere

MINSK - Un tribunale della Bielorussia ha condannato due giornaliste a due anni di carcere ciascuno con l'accusa di fomentare le proteste contro il presidente Alexander Lukashenko.

L'emittente televisiva di opposizione con sede in Polonia, Belsat, ha reso noto chela 27 enne Katerina Bakhvalova, 27 anni, e Daria Chultsova, 23, sono state condannate per aver condotto "azioni di gruppo che violano gravemente l'ordine pubblico" durante le riprese di una protesta a novembre. "Basta guardare Darya e Katsiaryna: forti, sorridenti", ha commentato su Twitter la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko non può spezzarci".