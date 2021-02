Von der Leyen, rischi da acquisti vaccini fuori schema Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 17 FEB - "C'è zero garanzia" sui vaccini che vengono offerti al di fuori del quadro di acquisto europeo, "è estremamente rischioso, non sai che percorso ha fatto, se la catena del freddo è stata rispettata, se compri sul mercato nero ti prendi il rischio che potrebbe essere una sostanza diversa.

C'è un rischio enorme a non seguire il quadro" europeo di distribuzione: lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rispondendo a chi le chiedeva un commento alle offerte di vaccini ricevute da alcune regioni italiane.

(ANSA).