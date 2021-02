Spagna: al via il voto in Catalogna

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Elezioni al via questa mattina in Catalogna per il rinnovo del Parlamento della regione autonoma spagnola: i seggi elettorali sono aperti dalle 9:00 e chiuderanno alle 20:00. I primi risultati sono attesi intorno a mezzanotte.

Secondo molti osservatori, l'esito di queste elezioni dipenderà in gran parte dagli indecisi: difficile, quindi, prevedere se i socialisti - a capo del governo spagnolo - riusciranno a rimuovere i separatisti dal potere regionale, più di tre anni dopo un fallito tentativo di secessione.

La partecipazione al voto è attesa in forte calo a causa della pandemia, nonostante un miglioramento della situazione negli ultimi giorni e gli appelli dei politici ad andare alle urne. (ANSA).