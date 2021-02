Vaccini: Francia, una sola dose per chi è stato positivo

(ANSA) - PARIGI, 12 FEB - L'Authority per la salute francese ha dato parere favorevole alla somministrazione di una dose unica di vaccino per le persone che hanno già avuto il Covid-19.

Questo, hanno spiegato gli scienziati, "perché queste persone hanno già elaborato in occasione dell'infezione una memoria immunitaria". "La dose unica di vaccino svolgerà il ruolo di richiamo", aggiungono i componenti dell'Authority. La Francia è il primo paese a raccomandare una dose unica per chi è già stato contagiato. (ANSA).