Sondaggio Pe,metà europei positivi sulla Ue,in Italia il 43%

(ANSA) - BRUXELLES, 12 FEB - Gli europei che si esprimono positivamente sull'Ue sono aumentati di 10 punti percentuali, rispetto all'autunno 2019, arrivando a un totale del 50%. Lo rivela un nuovo sondaggio del Parlamento europeo, in base al quale gli italiani intervistati che hanno un'immagine positiva o molto positiva dell'Ue si assestano al 43%, con 11 punti percentuali di aumento rispetto all'autunno 2019.

"Il messaggio di questo sondaggio è chiaro: i cittadini europei sostengono l'Unione europea e ritengono che l'Ue sia il posto giusto per cercare soluzioni alla crisi. Ma la riforma dell'Ue è chiaramente qualcosa che i cittadini vogliono vedere ed è per questo che dobbiamo lanciare la Conferenza sul futuro dell'Europa il prima possibile", ha affermato il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Il sondaggio è stato condotto fra novembre e dicembre 2020 da Kantar. (ANSA).