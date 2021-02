Kosovo: si chiude campagna elettorale, domenica il voto

(ANSAmed) - PRISTINA, 12 FEB - In Kosovo si conclude a mezzanotte la campagna elettorale per le legislative anticipate di domenica prossima. Partiti e leader politici sono impegnati negli ultimi comizi e dichiarazioni, prima del silenzio elettorale nella giornata di domani. Tutti i sondaggi vedono largamente favorito 'Autodeterminazione' (Vevendosje, VV), il movimento della sinistra nazionalista (all'opposizione) guidato da Albin Kurti, ex premier e enfant terrible della politica locale, su posizioni fortemente antiserbe e paladino della lotta alla corruzione. Alle spalle di VV, accreditato di percentuali fra fra il 40% e il 50%, figurano il Partito democratico del Kosovo (Pdk) del presidente dimissionario Hashim Thaci, dato intorno al 20%, e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) del premier uscente Avdullah Hoti, attestata al 17%. (ANSAmed).