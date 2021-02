Ecdc, il Covid probabilmente non scomparirà

(ANSA-AFP) - STOCCOLMA, 12 FEB - Il mondo deve prepararsi al fatto che il Covid-19 rimarrà "tra noi". Lo stima la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon.

"Ora sembra più probabile che rimanga" piuttosto che vada via, ha detto in un'intervista. "Sembra che si adatti molto bene agli esseri umani. Quindi dobbiamo prepararci al fatto che resterà tra noi", ha aggiunto. (ANSA-AFP).