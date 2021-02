Meteo: Gb, tempesta Darcy porta gelo record in Scozia

(ANSA) - LONDRA, 11 FEB - Gelo record nel Regno Unito, investito dalla coda della perturbazione denominata Darcy e stretta in un'allerta meteo destinata a durare fino all'intera mattinata di domani secondo le previsioni. Nel remoto villaggio di Braemer (Aberdeenshire) sulle Highlands della Scozia, nella notte è stata toccata una minima di 23 gradi sottozero, picco assoluto britannico da 25 anni e senza precedenti noti durante il mese di febbraio addirittura dal 1955, 66 anni fa.

Freddo e neve per il quarto giorno anche in altre zone, inclusi Galles e in Inghilterra fino all'estremo sud dell'isola, con Londra di nuovo cosparsa da una spolverata bianca in mattinata. Mentre proseguono i disagi, soprattutto al traffico, con treni bloccati e servizi ferroviari sospesi qua e là in particolare in Scozia a causa delle abbondanti precipitazioni nevose concentrate nel nord.

Qualche problema si segnala pure per l'accesso a singoli centri di vaccinazioni anti Covid, in un quadro generale in cui comunque non s'interrompe la massiccia campagna di somministrazione avviata dal governo di Boris Johnson ormai oltre 2 mesi fa: come conferma il superamento ieri delle 13 milioni di persone raggiunte dalla prima dose nell'intero Regno e di un milione nella sola Scozia. (ANSA).