Turchia, monolite misterioso è pubblicità programma spaziale

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Svelato in Turchia il mistero del monolite apparso lo scorso fine settimana nel sito archeologico di Gobekli Tepe, nel sud-est vicino al confine con la Siria, patrimonio mondiale dell'Unesco che secondo diversi studiosi ospita il tempio in pietra più antico del mondo.

Da ieri, la lastra di metallo alta tre metri, che aveva provocato curiosità tra la popolazione locale e suscitato attenzione anche sui media internazionali, non si trovava più sul posto, dove era stata posta sotto sorveglianza dalle forze di sicurezza. Il blocco si è rivelato essere parte di un'iniziativa per promuovere il programma spaziale turco, annunciato dal presidente Recep Tayyip Erdogan.

Durante la presentazione ad Ankara, il monolite è comparso in uno schermo accanto al capo dello Stato, che indicava come "obiettivo primario" del progetto lo sbarco sulla luna entro il 2023, centenario della Repubblica turca. Sul blocco era presente un'iscrizione citata dallo stesso Erdogan in Gokturk, un'antica lingua locale, che recitava: "Guarda il cielo se vuoi vedere la luna". (ANSA).