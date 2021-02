Gb:gaffe al n.10,numero telefono compagna premier va online

(ANSA) - LONDRA, 10 FEB - Gaffe a Downing Street. Il numero di cellulare di Carrie Symonds, la giovane compagna del premier conservatore Boris Johnson, è stato inavvertitamente pubblicato online in una fotografia che lo mostra sul collare del suo cane.

Le immagini dell'animale, un incrocio di Jack Russell chiamato Dilyn, erano state scattate lunedì da Pippa Fowles, fotografa ufficiale del ministero della Difesa ma distaccata al n. 10, e condivise sulla piattaforma online 'Flickr'.

Uno degli scatti, che ritraevano l'animale nella neve nel giardino di Downing Street, mostrava chiaramente il numero di telefono della signora Symonds. E' stato poi rimosso dal sito ma alla gaffe è seguita una schermaglia politica con l'opposizione laburista, per il fatto che sono stati utilizzati i soldi dei contribuenti per pagare il servizio fotografico. Un portavoce del n. 10 ha precisato che la sessione rientra nell'attività di promozione del primo ministro. (ANSA).