Covid: Johnson,vaccini a un quarto di tutti gli adulti in Gb

(ANSA) - LONDRA, 10 FEB - La campagna di vaccinazioni anti Covid avviata dal Regno Unito, per primo in Occidente, ha raggiunto ormai con la prima dose "un quarto dell'intera popolazione adulta", inclusi "oltre il 90% degli ultra75enni e dei residenti nelle case di riposo". Lo ha annunciato, nel briefing di giornata a Downing Street, Boris Johnson, invocando però uno sforzo in più per arrivare all'obiettivo di coprire tutte le persone vulnerabili (15 milioni, contro i 13 raggiunti finora) entro l'obiettivo fissato del 15 febbraio. Il premier ha invitato tutti i residui over 70 non ancora chiamati a farsi vivi ai contatti online messi loro a disposizione. (ANSA).