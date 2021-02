Covid: Germania, lockdown prolungato fino al 7 marzo

(ANSA) - BERLINO, 10 FEB - Il lockdown duro in Germania sarà prolungato fino al 7 marzo. È quanto emerge dal vertice fra Stato e Regioni, appena terminato, sulle misure anti-Covid. La riapertura delle scuole in Germania sarà decisa dai Laender. È quello che è emerso dal vertice fra Stato e Regioni sulle misure anticovid, appena terminato, in cui è stato deciso anche che i parrucchieri potranno riaprire a partire dal 1 marzo.

Il lockdown è stato prolungato fino al 7 marzo perché per quella data si ritiene che il livello dei 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti per sette giorni sia stato raggiunto in tutta la Germania, ha spiegato Angela Merkel alla stampa. (ANSA).