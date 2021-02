Covid: Gb oltre 13 milioni di vaccini, ma altri 1000 morti

(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - Scendono a 12.364, al minimo da oltre due mesi, i nuovi contagi da Covid nel Regno Unito nelle 24 ore su un totale di oltre 616.000 test giornalieri, dopo oltre un mese di lockdown introdotto in risposta all'aggressiva 'variante inglese' del virus, e calano anche i ricoverati negli ospedali; ma risalgono a 1.052 i decessi censiti (fino a oltre 113.000 morti da inizio pandemia), anche se in parte per effetto del recupero statistico di dati relativi al weekend e conteggiati in ritardo.

Lo certificano le cifre aggiornate diffuse oggi dalle autorità britanniche, mentre prosegue l'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazioni avviata dal governo di Boris Johnson in anticipo sugli altri maggiori Paesi occidentali: con oltre 12,6 milioni vaccinate con la prima dose e 516.000 richiami. (ANSA).