Nel 2020 in Russia 162mila persone sono morte con il Covid

(ANSA) - MOSCA, 08 FEB - Nel 2020 in Russia sono morte oltre 162mila persone trovate affette dal coronavirus. Lo riporta il Servizio Federale di Statistica (Rosstat). Secondo Rosstat, il Covid è stato la causa principale della morte in 86.498 casi. In altri 17.440 è stata "presumibilmente" la causa principale ma sono necessari ulteriori studi medici. In altri 13.524 casi il Covid viene considerato invece una malattia concomitante che ha accelerato la morte del paziente. Il Covid non avrebbe avuto invece esito determinante sulla morte di 44.937 persone (comunque positive). Il bilancio ufficiale delle vittime per Covid in Russia è di 77.068. Così Interfax. (ANSA).