Navalny: iniziato processo per diffamazione, clima calmo

(ANSA) - MOSCA, 05 FEB - Presenza rafforzata da parte della polizia fuori dall'edificio della Corte Babushkinsky, dove è iniziato il processo per diffamazione ad Alexey Navalny.

La situazione all'interno e all'esterno del palazzo di giustizia è ora calma, e non ci sono stati arresti. Circa 50 persone, quasi tutti giornalisti di diversi media, si sono radunati fuori dal palazzo di giustizia. Solo i giornalisti accreditati potranno entrare.

Navalny, attualmente in custodia, è presente di persona alla sessione del tribunale. L'ambasciata britannica a Mosca ha fatto sapere che i suoi diplomatici saranno presenti all'udienza. Lo riporta Interfax. (ANSA).