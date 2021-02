Navalny: Cremlino, Biden aggressivo, ultimatum inammissibili

(ANSA) - MOSCA, 05 FEB - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che le richieste del presidente americano Joe Biden di liberare l'oppositore Alexey Navalny "subito e senza condizioni" rappresentano "una retorica molto aggressiva e non costruttiva". "I messaggi che suonano come ultimatum per noi sono inammissibili", ha aggiunto Peskov, ripreso dalla Tass.

