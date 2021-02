Lavrov a Borrell, situazione fra Ue e Russia è 'malsana'

(ANSA) - MOSCA, 05 FEB - La situazione che si è sviluppata fra la Russia e l'Unione Europea è "malsana". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in apertura di colloqui con Josep Borrell, il suo omologo dell'Ue.

"Siamo entrambi stakeholder della regione Euroasiatica. Oggi - ha affermato - abbiamo l'opportunità di avere una conversazione franca fra di noi, per affrontare questo punto".

Borrell ha dal canto suo affermato che le relazioni fra Russia e Unione Europea sono arrivate "a un punto critico" anche a causa del caso Navalny. "Ma siamo connessi. E nonostante le nostre differenze costruire un muro di silenzio non è un'opzione", ha aggiunto l'alto rappresentante della politica estera Ue. (ANSA).