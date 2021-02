Germania: Spahn, vaccinati 3 mln, a 800mila seconda dose

(ANSA) - BERLINO, 05 FEB - Fino ad oggi la Germania ha vaccinato, con la prima dose, quasi 3 milioni di persone, 800 mila hanno ricevuto invece la somministrazione della seconda. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn.

"Nelle case per anziani è stato coperto con la prima dose l'80% degli assistiti, il 50% ha avuto la seconda dose", ha aggiunto. Nel paese di Angela Merkel, da giorni, sono molto accese le polemiche per la lentezza della somministrazione dei vaccini.(ANSA).