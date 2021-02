Francia: indagato 'Mr. Frexit' per aggressioni sessuali

(ANSA) - PARIGI, 05 FEB - Francois Asselineau, il 'Mr.Frexit' francese, a capo del partito Upr (Union Populaire Républicaine) che invoca l'uscita della Francia dall'euro e dall'Unione europea, è stato iscritto nel registro degli indagati per mobbing e aggressioni sessuali. Accuse che il diretto interessato respinge con forza ma che a questo punto minacciano il suo ruolo alla guida della piccola formazione sovranista.

Dopo il fermo scattato mercoledì, Asselineau, 63 anni, è stato presentato al giudice ed indagato, tra l'altro, per mobbing, aggressioni sessuali e intimidazioni, riferiscono fonti giudiziarie. E' stato piazzato sotto controllo giudiziario, in conformità con le richieste della procura. L'inchiesta preliminare nei confronti di 'Mr.Frexit' risale al 15 maggio scorso. (ANSA).