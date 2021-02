Covid: primo caso in Spagna di variante brasiliana

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - E' stato individuato a Madrid il primo caso in Spagna di covid-19 provocato dalla cosiddetta variante brasiliana. Lo hanno reso noto le autorità locali, riferisce l'agenzia Efe. Si tratta di un 44enne proveniente dal Brasile, atterrato all'aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas lo scorso 29 gennaio.

Il consiglio dei ministri spagnolo ha approvato lo scorso martedì un inasprimento delle restrizioni per gli arrivi in Spagna da Brasile e Sudafrica, nell'ambito delle misure per contrastare la pandemia. (ANSA).