Covid: calano casi e indice Rt in Gb, ma altri 1000 morti

(ANSA) - LONDRA, 05 FEB - Tornano sotto quota 20.000 (19.114, circa mille meno di ieri) i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito nelle 24 ore su un totale di quasi 800.000 test giornalieri, per effetto del lockdown e delle restrizioni draconiane introdotte in risposta all'aggressiva 'variante inglese' del virus; mentre viene rivisto al ribasso - da 0,7-1,1 a 0,7-1 - l'indice Rt di diffusione nazionale del morbo: ossia sotto la soglia di pericolo 1 oltre la quale la minaccia del contagio è considerata esponenziale. Lo certificano i dati aggiornati diffusi oggi dal governo britannico, che conteggiano tuttavia altri 1014 morti, fino a un totale ufficiale da inizio pandemia fra 111.000 e 112.000 vittime: record europeo in cifra assoluta e secondo ormai unicamente al Belgio e alla piccola Slovenia in rapporto alla popolazione.

Si consolida in ogni modo la frenata della curva di quest'ultima ondata dell'infezione e dei nuovi ricoveri in ospedale. Mentre i vaccini somministrati arrivano a sfiorare la quota di 11 milioni di persone: con oltre 10,9 milioni di prime dosi e quasi 506.000 richiami. (ANSA).