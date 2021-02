Brexit: calano tensioni, ripresi controlli fra Ulster e Gb

(ANSA) - LONDRA, 05 FEB - Si allenta la tensione in Irlanda del Nord dopo la sospensione dei controlli previsti dagli accordi Ue-Gb sul dopo Brexit al confine interno col resto del Regno Unito nei porti di Belfast e di Larne, in seguito a minacce denunciate dagli addetti e attribuite a gruppi unionisti ultrà. La situazione sta infatti tornando alla normalità almeno a Larne dove le autorità - riporta la Bbc - hanno annunciato la ripresa stasera delle attività normali dopo aver ricevuto rassicurazioni dalla polizia locale.

A far salire la temperatura era stata la decisione adottata e poi ritirata da Bruxelles d'imporre filtri all'ipotetica fornitura in Ulster di vaccini anti-Covid prodotti in Europa, in violazione temporanea di quanto previsto dal Protocollo sull'Irlanda del Nord nell'ambito degli accordi sul post Brexit.

(ANSA).