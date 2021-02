Vienna valuta di bloccare il Tirolo per il ceppo sudafricano

(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - Il governo austriaco sta valutando l'isolamento dell'intero land Tirolo a causa del diffondersi della variante sudafricana. Secondo il ministro alla Salute Rudolf Anschober, interpellato dall'agenzia Apa, "la situazione è seria". Con gli esperti sono in corso accertamenti. "Domenica sarà il giorno del bilancio. Servono infatti alcuni giorni di attesa", ha aggiunto il ministro. La virologa Dorothee von Laer, dell'università di Innsbruck, ha invece chiesto l'isolamento del Tirolo per un mese per evitare "un secondo caso Ischgl". (ANSA).