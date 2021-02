Cremlino, vorremmo sbloccare il dialogo con l'Ue

(ANSA) - MOSCA, 04 FEB - La Russia vorrebbe "sbloccare" il dialogo con l'Ue "al fine di discutere apertamente tutte le divergenze esistenti": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, alla vigilia della visita a Mosca dell'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri Josep Borrell. Lo riporta la Tass.

"I rapporti tra Ue e Russia - ha dichiarato Peskov - sono, infatti, in uno stato congelato, e oltretutto la Russia non è stata l'iniziatrice di questo congelamento. Naturalmente - ha proseguito il portavoce del Cremlino - vorremmo sbloccare il nostro dialogo, un dialogo dalle numerose sfaccettature, anche al fine di discutere apertamente tutte le divergenze esistenti, che non sono poche". (ANSA).