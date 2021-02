Scozia: indagine su campi da golf, Eric Trump attacca Verdi

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Eric Trump ha criticato la mozione presentata dai Verdi scozzesi per aprire un'indagine sugli interessi del padre in Scozia in discussione oggi al parlamento.

Lo riporta la Bbc.

L'obiettivo degli Scottish Green sono in particolare i campi da golf della Trump Organization di cui Eric è fiduciario e vicepresidente esecutivo.

"In un momento critico in cui dovrebbero concentrarsi sul salvataggio di vite umane e sulla ripresa dell'economia in Scozia, i politici portano avanti i loro piani personali", ha attaccato il terzogenito dell'ex presidente Usa.

"La Trump Organization ha investito centinaia di milioni di dollari nell'economia scozzese, ha salvato Turnberry e l'ha resa una delle località più belle del mondo creando migliaia di posti di lavoro", ha detto ancora.

Per il co-presidente dei Verdi Patrick Harvie ci sono "forti preoccupazioni" su come Trump "abbia finanziato gli acquisti in contanti dei suoi campi da golf scozzesi". Motivo per il quale il partito insisterà oggi in parlamento per l'apertura di un'indagine. (ANSA).