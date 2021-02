Francia, ok a vaccino Sputnik se rispetta le norme europee

Sputnik V, il vaccino russo contro il Covid-19, potrà essere distribuito in Francia se corrisponde alle "norme scientifiche" e alle "esigenze europee": lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervistato da radio Europe 1. "Se Sputnik ottiene il via libera, l'omologazione dell'Agenzia europea del Farmaco e dell'Alta Autorità francese per la salute non ci sarà nessun blocco alla sua diffusione, se corrisponde alle norme scientifiche e alle esigenze di solidità e di controllo che si impongono in Europa". "I vaccini - ha proseguito il capo del Quai d'Orsay - non hanno nazionalità. L'importante è avere un farmaco che funziona".



Il governo spagnolo è "aperto" ed "entusiasta" all'idea di utilizzare lo Sputnik V, il vaccino russo contro il Covid-19, una volta che questo dovesse essere autorizzato dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Lo ha detto il ministro della Sanità Carolina Darias. La politica spagnola ha ribadito l'obiettivo del governo di vaccinare il 70% dei 47 milioni di cittadini entro la fine dell'estate nonostante i ritardi nelle consegne. Anche Germania e Francia hanno aperto all'eventuale impiego del vaccino russo, dopo la pubblicazione di dati scientifici positivi sulla sua efficacia. Soggetto a finora a numerose polemiche, il vaccino sarebbe efficace al 91,6% contro le forme sintomatiche di Covid-19, secondo i risultati pubblicati sulla rivista medica The Lancet e convalidati da esperti indipendenti. Nell'Unione europea, l'Ungheria è finora l'unico paese di aver già autorizzato questo vaccino senza attendere il pronunciamento dell'Ema. Ieri il Paese ha ricevuto 40.000 dosi del farmaco russo.

Le autorità sanitarie messicane hanno approvato per l'uso di emergenza il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus. Lo ha detto il vice ministro della salute Hugo Lopez-Gatell, annunciando la decisione dell'agenzia di regolamentazione Cofepris. La Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari (Cofepris) del Messico ha approvato ieri l'uso di emergenza del vaccino russo Sputnik V. Lo riferisce la tv 'all news' Milenio precisando che si tratta del terzo farmaco immunizzante autorizzato dalle autorità messicane. Il sottosegretario alla Salute, Hugo López-Gatell, ha dichiarato al riguardo che "la Cofepris ha appena concesso l'autorizzazione per uso d'emergenza dello Sputnik V del laboratorio russo Gamaleya, per cui esiste la possibilità di importazione e di uso di questo vaccino". Il responsabile ha aggiunto che l'autorizzazione è stata concessa alla compagnia Birmex che ha un accordo giuridico per rappresentare il governo russo. "Il governo federale - ha proseguito - si propone di acquistare fra sette e 12 milioni di dosi, delle quali 400.000 arriveranno in Messico questo mese e saranno utilizzate per vaccinare le fasce più anziane della popolazione". Da parte sua il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, ha indicato che il governo pensa di ricevere fra gennaio e marzo 21.394.650 dosi di vaccini Pfizer, AstraZeneca, CanSino e Sputnik V.