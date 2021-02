Costa-von der Leyen a leader Ue,produrre più vaccini insieme

(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - "La presidente von der Leyen ed io abbiamo scritto ai capi di stato e di governo sottolineando l'importanza di unire gli sforzi e coinvolgere l'industria per incrementare la capacità di produzione e di fornitura nell'Ue".

Lo rende noto su Twitter il premier portoghese, Antonio Costa, alla guida della presidenza di turno del Consiglio Ue, riferendosi alla produzione dei vaccini anti-Covid.

"E' inoltre essenziale sostenere le iniziative della Commissione Ue già in corso, per prepararci a possibili ceppi di questo virus e futuri rischi per la salute pubblica", aggiunge Costa. (ANSA).