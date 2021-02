Ue,Navalny è tra priorità agenda Borrell in visita a Mosca

(ANSA) - BRUXELLES, 02 FEB - Da parte dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, "c'è la volontà di incontrare Alexey Navalny" in Russia, "se ve ne sarà la possibilità. Siamo in contatto col suo team" per questo.

"Seguiamo l'udienza al processo di oggi. Il caso Navalny sarà un tema molto alto nell'agenda dell'Alto rappresentante, nella sua visita a Mosca". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, ad una domanda. (ANSA).