Navalny: Mosca accusa gli Usa di interferenze

(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - Mosca accusa gli Usa di "grossolane interferenze" nei suoi affari interni a proposito delle dichiarazioni americane sulle proteste in Russia contro la detenzione di Navalny. "Le grossolane interferenze degli Usa negli affari interni della Russia sono un fatto dimostrato così come la promozione di fake news e di appelli ad azioni non autorizzate su piattaforme internet controllate da Washington", dichiara il ministero degli Esteri russo in una nota ripresa dall'agenzia Interfax.

Il ministero russo aggiunge poi che "il sostegno a una violazione della legge da parte del segretario di Stato Usa Antony Blinken è un'altra conferma del ruolo svolto da Washington dietro le quinte". (ANSA).