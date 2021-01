Covid: l'esercito tedesco invierà aiuti al Portogallo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'esercito tedesco invierà personale medico e attrezzature al Portogallo per aiutare il Paese a far fronte ad un'impennata di casi di Covid che rischia di azzerare la capacità dei reparti di terapia intensiva degli ospedali nazionali. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa, secondo quanto riporta l'Independent.

Ieri il governo portoghese aveva detto che solo sette degli 850 letti messi a disposizione per i pazienti in terapia intensiva affetti da coronavirus sono disponibili ed aveva chiesto l'aiuto di Berlino.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti all'inizio della settimana. Tuttavia, secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, il ministero della Difesa invierà 27 tra medici e paramedici per un periodo di almeno tre settimane, oltre a ventilatori polmonari e letti da campo. Un portavoce del ministero non ha voluto commentare queste indiscrezioni. (ANSA).