In mostra a Waterloo oggetti Napoleone a 200 anni da morte

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - Il Memoriale della battaglia di Waterloo in Belgio, in occasione del bicentenario della morte di Napoleone a Sant'Elena, proporrà una mostra sul tema 'Napoleone, da Waterloo a Sant'Elena: la nascita della leggenda'.

L'esposizione - dal 5 maggio, giorno della morte di Napoleone, fino al 17 ottobre - sarà strutturata intorno a quattro temi, con documenti dalla battaglia di Waterloo fino all'esilio a Sant'Elena. In mostra al pubblico un centinaio di pezzi originali tra cui, scrive l'agenzia di stampa Belga, un tricorno e un telescopio di osservazione appartenuti all'imperatore. Ma anche quadri, stoviglie, libri, la sua vasca da bagno sull'isola di Sant'Elena e oggetti di uso quotidiano.

(ANSA).