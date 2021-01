Von der Leyen,contratto con AstraZeneca sarà pubblico oggi

- BRUXELLES - "Vogliamo pubblicare oggi" il contratto con AstraZeneca. "Stiamo discutendo con la società di quali parti devono essere oscurate". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando all'emittente tedesca Deutschlandfunk.

Il contratto tra l'Ue e AstraZeneca "è chiarissimo, ci sono ordini vincolanti", ha aggiunto, sottolineando che esso prevede "una quantità di consegna chiara per il quarto trimestre del 2020 e per il 2021", ha detto von der Leyen, sottolineando che nel documento "vengono menzionati anche due stabilimenti in Gran Bretagna destinati alla produzione del vaccino per l'Ue". "Il modo in cui sono gestiti dipende da loro", ha aggiunto.

Inoltre, ha detto ancora la presidente della Commissione Ue, la clausola del "massimo sforzo possibile non esiste" nel contratto. La cosiddetta clausola del 'best effort' era applicabile solo "fintanto che non era chiaro se" la casa farmaceutica "potesse sviluppare un vaccino. Quel tempo è ormai passato. Il vaccino c'è", ha sottolineato von der Leyen.