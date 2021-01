Macron potrebbe annunciare il terzo lockdown domenica

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron potrebbe rivolgersi in diretta tv ai francesi domenica sera per annunciare un terzo lockdown che sembra ormai inevitabile di fronte ai timori di un dilagare delle varianti del Covid-19, in particolare quella di origine britannica. E' quanto rivelano fonti del governo alla tv Bfm.

Mentre ancora ieri il ministro della Salute, Olivier Véran, ha ribadito in conferenza stampa che il paese "non è in fase di forte crescita epidemica", il lockdown "preventivo" sembra inevitabile di fronte ad un plateau dei contagi attorno a 18/20.000 casi al giorno ormai stabile da diverse settimane.

Stando a Bfm, la decisione dovrebbe essere presa esaminando sabato prossimo gli ultimi dati relativi agli effetti del coprifuoco alle 18, che sembrano insufficienti a far invertire la rotta delle contaminazioni.

Verso quale tipo di lockdown ci si stia orientando è il tema di queste ore, fra quello "rigido" della primavera scorsa e quello "soft" dello scorso novembre. L'ipotesi prevalente è quella che Macron possa optare per un lockdown "ibrido", cioè "meno duro per i giovani", secondo Bfm, con scuole aperte e università accessibili in presenza almeno un giorno alla settimana. (ANSA).